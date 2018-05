POL-OS: Bad Iburg: Unfallflucht am Kurpark

Bad Iburg (ots) - Am Samstag beschädigte ein unbekannter Autofahrer in der Straße Am Kurgarten einen anderen Pkw und beging danach Unfallflucht. Der Verursacher stieß mit seinem schwarzen Wagen zwischen 2 Uhr und 11.30 Uhr gegen die Front eines am Straßenrand geparkten weißen VW Passat Kombi. Die Wucht des Aufpralls war so groß, dass der Passat noch gegen den Bordstein gedrückt wurde und dadurch eine Felge Schaden nahm. Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich bei der Polizei in Georgsmarienhütte zu melden. Telefon: 0541-879500.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Osnabrück

Frank Oevermann

Telefon: 0541/327-2071

E-Mail: pressestelle@pi-os.polizei.niedersachsen.de

http://www.pi-os.polizei-nds.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Osnabrück, übermittelt durch news aktuell