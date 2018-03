POL-OS: Melle: Weißer Sattelzug beschädigte Bahnschranke

Melle (ots) - Ein weißer Sattelzug hat am Donnerstagmittag eine Halbschranke des Bahnnüberganges an der Oldendorfer Straße beschädigt und ist danach weitergefahren, ohne dass sich der Fahrer/die Fahrerin zuvor um den Schaden gekümmert hat. Ein Zeuge konnte noch sehen, wie der Lkw gegen 12.15 Uhr die Halbschranke beschädigte und danach in Richtung Oldendorf weiterfuhr. Wer Hinweise in der Sache geben kann,meldet sich bitte bei der Polizei in Melle. Telefon: 05422-920600.

