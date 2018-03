POL-OS: Osnabrück: Unfallflucht- weißer Lexus beschädigt

Osnabrück (ots) - In der Straße An der Lauburg kam es vermutlich am Mittwochabend zu einer Unfallflucht. Ein auf einem Grundstück dicht an der Straße geparkter weißer Lexus CT 200 wurde von einem unbekannten Fahrzeug im Heckbereich beschädigt. Der Verursacher ist danach weggefahren und zeigte den Unfall nicht bei der Polizei an. Wer Hinweise in der Sache geben kann, meldet sich bitte beim Unfalldienst unter der Nummer 0541-3272215.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Osnabrück

Frank Oevermann

Telefon: 0541/327-2071

E-Mail: pressestelle@pi-os.polizei.niedersachsen.de

http://www.pi-os.polizei-nds.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Osnabrück, übermittelt durch news aktuell