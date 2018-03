POL-OS: Bramsche - Unfall auf der B 218 - Verursacher unter Einfluss von Betäubungsmitteln

Bramsche (ots) - Ein 33-Jähriger befuhr am Donnerstag, gegen 06.50 Uhr, mit einem Mitsubishi die Venner Straße in Richtung Kalkrieser Weg. An der Kreuzung missachtete er die Vorfahrt eines 18 Jahre alten Autofahrers, der mit einem VW auf der B 218 in Richtung Bramsche unterwegs war. Die beiden Pkw stießen zusammen und waren nicht mehr fahrbereit. Bei der Unfallaufnahme konnte der 33-Jährige den Beamten keinen Führerschein vorlegen. Im Rahmen der weiteren Überprüfungen stellten die Polizisten fest, dass der Mann derzeit nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis ist. Weiterhin führten die Beamten bei dem Unfallverursacher einen Drogenschnelltest durch. Daraufhin räumte der 33-Jährige ein, dass er am vergangenen Wochenende Amphetamine konsumiert habe. Die Polizisten brachten den Mann zur Wache, wo ihm eine Blutprobe entnommen wurde. Nun muss er sich wegen Gefährdung des Straßenverkehrs und Fahrens ohne Fahrerlaubnis verantworten.

