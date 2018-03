POL-OS: Wallenhorst - Farbschmierer ermittelt

Wallenhorst (ots) - Am Hollager Berg kam es vergangene Woche Freitag (23.02.2018) zu mehreren Sachbeschädigungen. Ein zunächst Unbekannter hatte Infotafeln, Natursteinmauern, eine Schutzhütte und Bänke mit Farbe beschmiert. Aufgrund guter Zeugenhinweise konnten die Beamten schließlich einen Tatverdächtigen ermitteln. Am Donnerstag durchsuchten die Ermittler die Wohnung des 26-Jährigen in Wallenhorst. Beweismittel konnten die Beamten nicht auffinden, allerdings räumte der 26-Jährige die Taten in einer anschließenden Vernehmung ein.

