POL-OS: Osnabrück: BMW-Fahrrad gestohlen

Osnabrück (ots) - In der Nacht zu Dienstag wurde in der Straße Hubertushöhe ein weißes Fahrrad der Marke BMW gestohlen. Das Bike stand verschlossen in einer Fahrradgarage auf einem Grundstück. Wer Hinweise zum Verbleib des entwendeten Fahrrades geben kann, ruft bitte die Polizei unter der Telefonummer 0541-3273203 an.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Osnabrück

Frank Oevermann

Telefon: 0541/327-2071

E-Mail: pressestelle@pi-os.polizei.niedersachsen.de

http://www.pi-os.polizei-nds.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Osnabrück, übermittelt durch news aktuell