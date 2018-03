POL-OS: Quakenbrück - Fahrzeugscheiben eingeschlagen - Wer kann Hinweise zu den Tatmitteln geben?

1 weiterer Medieninhalt

Quakenbrück (ots) - Unbekannte machten sich in den vergangenen Wochen an mehreren Pkw zu schaffen. Dabei schlugen die Täter mit einem Gegenstand die Fahrzeugscheiben ein und stahlen anschließend diverse Wertgegenstände aus dem Innenraum. Die Beamten der Bersenbrücker Polizei konnten nun ermitteln, dass die Täter einen Messinggegenstand zum Einschlagen benutzten und dieses Maschinenbauteil im Bereich der Hydrauliktechnik verwendet wird. Wer Hinweise zu den Aufbrüchen oder der Herkunft des Messinggegenstandes geben kann, meldet sich bitte bei der Polizei in Bersenbrück, Telefon 05439/9690.

