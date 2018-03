POL-OS: Osnabrück - Fahndung nach Raubüberfall

Osnabrück (ots) - Ein maskierter Unbekannter betrat am 01.02.2018 (Donnerstag) um 17.50 Uhr eine Spielothek an der Martinistraße. Er bedrohte eine Angestellte und einen Kunden mit einem Messer und forderte die 26-jährige Angestellte auf, die Kasseneinnahmen herauszugeben. Anschließend flüchtete der Mann mit seiner Beute in unbekannte Richtung. Beschrieben wurde der Flüchtige als 1,70 m groß und dunkel gekleidet. Zudem hatte er sein Gesicht mit einem Schal verdeckt und trug eine Mütze. Die Polizei bittet Zeugen, die Hinweise zu dem Mann oder zu der auffälligen Bekleidung/Kopfbedeckung geben können, sich unter der Rufnummer 0541/327-2215 zu melden.

