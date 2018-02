POL-OS: Osnabrück - Skoda Octavia magnetisch?

Osnabrück (ots) - Am Belfortplatz strahlte ein Skoda Octavia am Dienstagnachmittag eine "magische Anziehungskraft" aus. Ein 35-Jähriger befuhr gegen 16.50 Uhr mit seinem Ford die Friedrichstraße in Richtung Belfortplatz. In dem dortigen Kreisverkehr kam er aufgrund der Straßenglätte ins Rutschen und stieß gegen den geparkten Skoda. Nur fünf Minuten später beobachteten Zeugen die gleiche Situation. Ein Unbekannter geriet im Kreisverkehr mit seinem BMW ins Rutschen und prallte ebenfalls gegen den Skoda. Der Unfallverursacher entfernte sich, allerdings hatten sich die Zeugen das Kennzeichen des Flüchtigen notiert. Dass es im Bereich des Platzes extrem glatt war, musste dann gegen 17 Uhr ein 50 Jahre alter Mann feststellen. Der befuhr mit seinem VW in Schrittgeschwindigkeit den Platz in Richtung Friedrichstraße. Im Kreisverkehr kam er von der Fahrbahn ab und prallte wiederum gegen den Skoda. Fünf Minuten später musste der Halter des Octavia dann feststellen, dass nicht immer "aller guten Dinge drei" sind. Ein 61-Jähriger fuhr ebenfalls in Schrittgeschwindigkeit in Richtung Friedrichstraße, kam von der Straße ab und stieß zum insgesamt vierten Mal gegen das geparkte Auto. Eine nachfolgende 22 Jahre alte Autofahrerin bremste zwar rechtzeitig, rutschte dann allerdings glättebedingt auf den VW des 61-Jährigen, wodurch dieser den Skoda gegen einen abgestellten Daimler drückte. Glücklicherweise wurde bei den Unfällen niemand verletzt. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf etwa 7500 Euro.

