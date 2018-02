POL-OS: Fürstenau: Einbruch in IGS-Kantine

Fürstenau (ots) - Unbekannte brachen in der Nacht zu Mittwoch in die Kantine der Integrierten Gesamtschule an der Schorfteichstraße ein. Die Täter zerstörten eine Fensterscheibe, stiegen in das Gebäude ein und brachen im Kantinenbereich die dortige Kasse auf. Diese war jedoch leer, so dass die Einbrecher ohne Beute abzogen. Die Polizei bittet um Hinweise auf verdächtige Personen oder Fahrzeuge. Telefon: 05901-95950.

