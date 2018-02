POL-OS: Quakenbrück: Körperverletzung nach Basketballspiel- Zeugen gesucht!

Quakenbrück (ots) - Die Polizei Osnabrück ermittelt derzeit in Kooperation mit Kollegen aus Bochum gegen eine Gruppe von Fans, die am Samstagabend nach dem Spiel der Artland Dragons gegen die VFL AstroStars einen 23-jährige Mann außerhalb der Halle im Bereich der Imbissbude zusammengeschlagen haben. Die fünf Täter gehörten zu einer größeren Gruppe, die vermutlich einen Bezug zur Bochumer Fußballszene haben und die während des Spiels bereits durch Pöbeleien auf den Rängen aufgefallen waren. Da offenbar ein Zusammenhang mit gewaltbereiten Sportfans besteht, hat eine spezielle Ermittlungsgruppe der Osnabrücker Polizei ihre Arbeit aufgenommen. Es liegen zwar bereits sehr gute Bildaufnahme von Tatverdächtigen vor, trotzdem bittet die Polizei um Hinweise jeglicher Art zu dieser Bochumer Fangruppe. Alle Zuschauer, die in irgendeiner Art und Weise durch diese auswärtigen Besucher bedroht, beleidigt oder in sonstiger Weise belästigt wurden, melden sich bitte unter Telefon 0541-3272617 oder 0541-3272619.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Osnabrück

Frank Oevermann

Telefon: 0541/327-2071

E-Mail: pressestelle@pi-os.polizei.niedersachsen.de

http://www.pi-os.polizei-nds.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Osnabrück, übermittelt durch news aktuell