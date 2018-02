POL-OS: Ankum: Schwarzer Motorroller gestohlen

Ankum (ots) - Am Dienstag wurde in der Lindenstraße ein an der Bushaltestelle "Neuer Markt" abgestellter Motorroller gestohlen. Der Täter hat den verschlossenen schwarzen Piaggio-Roller zwischen 07.15 Uhr und 16.30 Uhr mitgenommen. Auffällig an dem Fahrzeug ist die Windschutzscheibe und ein roter Streifen auf der Sitzbank. Möglicherweise wird der Roller vom Dieb noch mit dem Originalversicherungskennzeichen 923RSP genutzt. Wer Hinweise in der Sache geben kann, meldet sich bitte bei der Polizei in Quakenbrück. Telefon: 05431-90330.

