POL-OS: Osnabrück: Wohnhausbrand in der Möserstraße

Osnabrück (ots) - Feuerwehr und Polizei mussten am Mittwochmittag zum Brand eines kombinierten Wohn-und Geschäftshauses in die Möserstraße ausrücken. Ein Bewohner hatte gegen 11.50 Uhr bemerkt, dass aus einer Wohnung unter seiner eigenen Rauch drang und sofort den Notruf gewählt. Die zuerst am Einsatzort eingetroffene Polizei evakuierte sieben im Haus befindliche Personen. In der vom Feuer betroffenen Wohnung hielt sich zum Ausbruch des Brandes niemand auf, zwei Hunde konnten jedoch nur noch tot geborgen werden. Die Flammen schlugen von der Wohnung im Obergeschoss weiter bis in den Dachstuhl des Hauses. Die Löscharbeiten dauern momentan noch an. Die Polizei hat die Ermittlungen zu der noch unbekannten Brandursache aufgenommen. Während der Löscharbeiten hat sich ein Passant unbemerkt in den abgesperrten Bereich begeben, ist dort ohne Fremdeinwirkung gestürzt und hat sich leicht verletzt. Er wurde daraufhin von der Besatzung des bereitgestellten Rettungswagens versorgt.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Osnabrück

Frank Oevermann

Telefon: 0541/327-2071

E-Mail: pressestelle@pi-os.polizei.niedersachsen.de

http://www.pi-os.polizei-nds.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Osnabrück, übermittelt durch news aktuell