POL-OS: Ostercappeln/Bad Essen - Zeugen nach Werkzeugdiebstählen gesucht

Ostercappeln/Bad Essen (ots) - Unbekannte brachen zwischen Montag und Dienstag vergangener Woche (20./21.02.2018) in mehrere Scheunen und Kotten in Ostercappeln-Venne und Bad Essen ein und stahlen Werkzeuge. Zeugen beobachteten in einem Fall drei junge Männer im Alter von etwa 20 Jahren, die vermutlich zu einem weißen Klein-Transporter (geschlossener Kasten) gehörten, auf dem eine Beschriftung angebracht war. Die Polizei in Bohmte bittet Zeugen, die ebenfalls verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet haben, sich zu melden. Hinweise werden unter der Rufnummer 05471/9710 entgegengenommen.

