POL-OS: Ostercappeln - Wohnhauseinbruch

Ostercappeln (ots) - In der Straße In der Wöste, brachen Unbekannte am Dienstag in ein Einfamilienhaus ein. Die Einbrecher schlugen zwischen 07 und 17.30 Uhr die Fenster ein und gelangten daraufhin in das Wohnhaus. Die Täter erlangten Bargeld und flüchteten unerkannt. Zeugen, die verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet haben, melden sich bitte bei der Polizei in Bohmte (Telefon 05471/9710).

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Osnabrück

Mareike Edeler

Telefon: 0541/327-2073

E-Mail: pressestelle@pi-os.polizei.niedersachsen.de

http://www.pi-os.polizei-nds.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Osnabrück, übermittelt durch news aktuell