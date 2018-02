POL-OS: Bad Iburg - Notebook bei Firmeneinbruch erbeutet

Bad Iburg (ots) - Unbekannte verschafften sich zwischen Montagabend (18 Uhr) und Dienstagmorgen (07 Uhr) Zutritt zu einem Firmengelände an der Niedersachsenstraße. Die Täter hebelten anschließend die Tür des Firmengebäudes auf und stahlen aus einem Büroraum ein Notebook. Die Polizei in Georgsmarienhütte bittet Zeugen, die in der Nacht zu Dienstag verdächtige Beobachtungen gemacht haben, sich unter der Rufnummer 05401/879500 zu melden.

