POL-OS: Osnabrück - Exhibitionist im Bürgerpark

Osnabrück (ots) - Am Dienstagmorgen belästigte ein Unbekannter im Bürgerpark (Senator-Wagner-Weg) eine 25-Jährige. Im Bereich einer Pflegeeinrichtung zeigte sich der etwa 20 Jahre alte Mann zwischen 09.20 und 09.30 Uhr in schamverletzender Weise und entfernte sich anschließend in unbekannte Richtung. Der Unbekannte wurde als ca. 1,60 bis 1,70 m groß beschrieben. Er hatte dunkle Haare und war mit einer dunklen Jacke, einer khakifarbenen Hose und dunklen Turnschuhen bekleidet. Zudem trug er einen Rucksack. Die Polizei bittet Zeugen, die Hinweise zu dem Täter geben können, sich unter der Rufnummer 0541/327-3103 oder 327-2215 zu melden.

