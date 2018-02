POL-OS: Dissen: Teure Fahrzeugräder gestohlen

Dissen (ots) - Auf dem Gelände einer Firma für Sonderfahrzeuge in der Dieckmannstraße kam es in der Zeit zwischen Samstagmittag und Montagmorgen zum Diebstahl von Fahrzeugrädern. Die Täter öffneten gewaltsam den in Richtung Südring gelegenen Geländezaun, montierten zwölf neue Räder von zwei auf dem Hof abgestellten Sonderfahrzeugen ab und transportierten diese vermutlich auf dem gleichen Weg ab. Hinweise auf verdächtige Personen oder das Transportfahrzeug der Täter nimmt die Polizei in Dissen entgegen. Telefon: 05421-921390.

