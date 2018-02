POL-OS: Bad Essen: Mopedfahrer schwer verletzt

Bad Essen (ots) - Ein 16-jähriger Mopedfahrer wurde am späten Montagnachmittag bei einem Verkehrsunfall schwer verletzt. Der Jugendliche war mit seinem Leichtkraftrad gegen 17.30 Uhr auf dem Klusweg in Richtung Freibad Unterwegs und missachtete dabei die Vorfahrt eines von rechts aus dem Georgsweg einbiegenden Audi A6. Im Einmündungsbereich kam es zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge, bei dem sich der Bad Essener schwer verletzte und danach per Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht werden musste.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Osnabrück

Frank Oevermann

Telefon: 0541/327-2071

E-Mail: pressestelle@pi-os.polizei.niedersachsen.de

http://www.pi-os.polizei-nds.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Osnabrück, übermittelt durch news aktuell