POL-OS: Bramsche: Schmuck und Bargeld erbeutet

Bramsche (ots) - Ein Wohnhaus in der Feldflachstraße war am späten Montagnachmittag das Ziel eines Einbrechers. Der Täter hebelte in der Zeit zwischen 17.40 Uhr und 20 Uhr ein Fenster auf und gelangte so in das Einfamilienhaus. Dort durchsuchte der Unbekannte das Mobiliar nach Wertgegenständen und flüchtete schließlich mit Bargeld und Schmuck. Zeugen melden sich bitte bei der Polizei in Bramsche. Telefon: 05461-915300.

