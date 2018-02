POL-OS: Ostercappeln-Venne: Unfallflucht mit weißem VW Caddy

Ostercappeln (ots) - Am Montagmorgen kam es auf der Hauptstraße (B218) in Venne zu einer Unfallflucht durch den Fahrer oder die Fahrerin eines weißen VW Caddy. Der Wagen war gegen 07.05 Uhr in Richtung Verkehrskreisel unterwegs, kam in Höhe des Netto-Marktes aus unbekannter Ursache ein Stück weit in den Gegenverkehr und touchierte im Vorbeifahrer einen Klein-Lkw. Der Verursacher setzte danach seine Fahrt fort und kümmerte sich nicht um den Schaden am anderen Fahrzeug. Wer Zeuge des Vorfalls gewesen ist, oder Hinweise auf einen an der Fahrerseite beschädigten weißen VW Caddy geben kann, meldet sich bitte bei der Polizei in Bohmte. Telefon: 05471-9710.

