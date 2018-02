POL-OS: Melle - Unfall auf der Westerhausener Straße

Melle (ots) - Ein 48 Jahre alter Mann aus Hille befuhr am Montag, gegen 09.05. Uhr, mit einem Lkw die Westerhausener Straße in Richtung Westerhausen. An der Einmündung zur Straße Im Gewerbepark wollte er nach links abbiegen und übersah dabei den entgegenkommenden VW eines 41 Jahre alten Mannes aus Melle. Die beiden Fahrzeuge stießen zusammen und der 41-Jährige erlitt leichte Verletzungen. Ein Rettungswagen brachte ihn in ein Krankenhaus. Die beiden Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und wurden abgeschleppt. Zudem entstand an dem VW ein wirtschaftlicher Totalschaden.

