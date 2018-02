POL-OS: Hasbergen: Einbruch in der Lessingstraße

Hasbergen (ots) - Ein ein unbekannter Täter stieg am Samstagnachmittag in ein Wohnhaus der Lessingstraße ein. Der Einbrecher öffnete zwischen 14.30 Uhr und 19.05 Uhr gewaltsam ein Kellerfenster und gelangte so schließlich in das Einfamilienhaus. Der Täter schaute sich im Keller um, machte dabei allerdings keine Beute. Entweder fand er nichts für ihn Interessantes, oder aber er wurde von den Bewohnern bei der weiteren Tatausführung gestört. Hinweise auf verdächtige Personen nimmt die Polizei Georgsmarienhütte entgegen. Telefon: 05401-879500.

