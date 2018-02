POL-OS: Bramsche - Silberner Renault Scenic nach Unfallflucht gesucht

Bramsche (ots) - In der Straße Lutterdamm stieß ein Unbekannter zwischen dem 17.02.2018 (11 Uhr) und dem 19.02.2018 (17 Uhr) gegen das Ladenschild eines Zweiradshops. Das einbetonierte Schuld wurde dabei erheblich in Mitleidenschaft gezogen und der Unfallverursacher entfernte sich, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Ersten Ermittlungen zufolge dürfte es sich bei dem flüchtigen Fahrzeug um einen silberfarbenen Renault Scenic, mit massiven Beschädigungen an der rechten Fahrzeugseite, handeln. Die Polizei in Bramsche bittet Zeugen der Unfallflucht, aber auch den Verursacher, sich unter der Telefonnummer 05461/915300 zu melden.

