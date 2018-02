POL-OS: Bramsche - Zeugen nach Körperverletzung gesucht

Bramsche (ots) - Ein 55 Jahre alter Autofahrer war am Sonntag, gegen 19.20 Uhr, in der Straße Heidedamm unterwegs. Dabei wurde er von einem Unbekannten, der mit einem schwarzen, mittelgroßen Hund spazieren ging, mit einer Taschenlampe geblendet. Der 55-Jährige stoppte daraufhin sein Auto und stellte den ca. 1,80 m großen Mann zur Rede. Während des Gesprächs schlug der Hundebesitzer dem Autofahrer plötzlich ins Gesicht und entfernte sich anschließend. Der Unbekannte hatte eine normale Statur, trug eine schwarz-neongelbe Jacke bzw. eine dunkle Jacke mit einer Warnweste und eine dunkle Wollmütze. Die Polizei in Bramsche bittet Zeugen, die Hinweise zu der Auseinandersetzung geben können, sich unter der Rufnummer 05461/915300 zu melden.

