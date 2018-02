POL-OS: Hasbergen - Einbrecher flüchten ohne Beute

Hasbergen (ots) - In der Lessingstraße brachen Unbekannte am Samstag in ein Einfamilienhaus ein, indem sie zwischen 14.30 und 19.05 Uhr ein Kellerfenster aufhebelten. Die Einbrecher betraten das Haus, wurden jedoch bei der Suche nach Wertgegenständen nicht fündig. Schließlich flüchteten sie ohne Beute in unbekannte Richtung. Hinweise zu verdächtigen Beobachtungen erbittet die Polizei in Georgsmarienhütte, Telefon 05401/879500.

