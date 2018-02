POL-OS: Bramsche-Ueffeln: Unfallflucht auf der B 218

Bramsche (ots) - Am Sonntagnachmittag kam es auf der Straße Unterm Gehn (B 218) zu einer Unfallflucht durch den Fahrer oder die Fahrerin eines älteren schwarzen Opel. Der Wagen, vermutlich ein Kombi, war gegen 15.15 Uhr von Ueffeln kommend in Richtung Bramsche unterwegs und geriet in Nähe eines Wanderparkplatzes aus unbekannter Ursache in den Gegenverkehr. Dabei kam es zu einem Spiegelunfall mit einem entgegenkommenden Audi A5, wobei umherfliegende Fahrzeugeteile noch einen nachfolgenden Citroen beschädigten. Der Unfallverursacher im Opel hielt nach dem Unfall nicht an, sondern setzte seine Fahrt mit unverringerter Geschwindigkeit fort. Wer Hinweise in der Sache geben kann, meldet sich bitte bei der Polizei in Bramsche. Telefon: 05461-915300.

