POL-OS: Wallenhorst - Einbruch in Hollage

Wallenhorst (ots) - In der Zeit von Samstagnachmittag (17 Uhr) bis Sonntagmorgen (07.35 Uhr), brachen Unbekannte in ein Einfamilienhaus im Kiefernweg ein. Um ins Wohnhaus zu gelangen, machten sich die Täter an einer Jalousie zu schaffen und schlugen anschließend eine Fensterscheibe ein. Sie durchwühlten die Schränke, stahlen Schmuck und flüchteten unerkannt. Die Polizei in Bramsche bittet Zeugen, die im Bereich Kiefernweg/Weidengrund verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet haben, sich zu melden. Hinweise werden unter der Rufnummer 05461/879500 entgegengenommen.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Osnabrück

Mareike Edeler

Telefon: 0541/327-2073

E-Mail: pressestelle@pi-os.polizei.niedersachsen.de

http://www.pi-os.polizei-nds.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Osnabrück, übermittelt durch news aktuell