POL-OS: Bippen: Werkzeug und Kabelreste erbeutet

Bippen (ots) - Unbekannte brachen am Samstagabend in ein Bauernhaus der Straße Olden Diek ein. Durch Aufhebeln einer Gebäudetür verschafften sich die Täter vermutlich gegen 19.30 Uhr Zutritt in die Räumlichkeiten, in denen sie sich nach Wertgegenständen umsahen. Dabei erbeuteten die Einbrecher Elektrowerkzeuge sowie Kabel-und Kupferreste. Wer Hinweise auf verdächtige Personen oder Fahrzeuge geben kann, meldet sich bitte bei der Polizei in Bersenbrück. Telefon: 05439-9690.

