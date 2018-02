POL-OS: Osnabrück - Einbrecher schlugen zu

Osnabrück (ots) - Am vergangenen Wochenende kam es in Osnabrück zu zwei Einbrüchen. Am Nahner Weg drangen Unbekannte zwischen Samstagnachmittag (16.30 Uhr) und Sonntagnachmittag (14 Uhr) in eine Doppelhaushälfte ein. Die Einbrecher durchsuchten im Inneren des Hauses sämtliche Räume, öffneten Schränke und Schubladen und stahlen Bargeld und ein Notebook. In der Julius-Schurig-Straße schlugen die Täter am Sonntag zwischen 13.30 und 19.50 Uhr ein Fenster ein und gelangten daraufhin in ein Einfamilienhaus. Die Einbrecher durchwühlten das Mobiliar im Obergeschoss und flüchteten schließlich. Unklar ist bislang, ob sie bei dem Einbruch etwas mitnahmen. Zeugenhinweise erbittet die Polizei unter den Rufnummern 0541/327-3240, 327-2115 oder 327-2215.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Osnabrück

Mareike Edeler

Telefon: 0541/327-2073

E-Mail: pressestelle@pi-os.polizei.niedersachsen.de

http://www.pi-os.polizei-nds.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Osnabrück, übermittelt durch news aktuell