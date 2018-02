POL-OS: Wallenhorst - Zeugen nach Einbrüchen gesucht

Wallenhorst (ots) - In Wallenhorst trieben am Samstag Einbrecher ihr Unwesen. In der Zeit von 17 bis 22.10 Uhr schlugen sie in der Straße Am Pingelstrang eine Türverglasung ein und verschafften sich dadurch Zutritt zu einem Zweifamilienhaus. Die Täter durchwühlten im Erdgeschoss das Mobiliar und entwendeten Bargeld und Schmuck. In der Straße Wellhügel drangen sie zwischen 18.30 und 20.20 Uhr in ein Einfamilienhaus ein. Die Einbrecher durchwühlten Schränke und Schubladen, erlangten jedoch kein Diebesgut. Hinweise zu verdächtigen Beobachtungen erbittet die Polizei in Bramsche, Telefon 05461/915300.

