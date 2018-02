POL-OS: Neuenkirchen-Vörden/BAB 1 - Fahrverbot nach "nur kurz tanken fahren"

Neuenkirchen-Vörden/BAB 1 (ots) - Ein 54-jähriger Mann aus dem Kreis Vechta wollte am Sonntagvormittag das sonnige Wetter ausnutzen und seinen Sportwagen (Porsche Cayman) betanken. Sein Weg führte ihn über die A 1 in Richtung Münster, wo er im Bereich der Rastanlage "Dammer Berge" den zivilen Videowagen der Osnabrücker Autobahnpolizei überholte. Die anschließend durchgeführte Geschwindigkeitsmessung ergab einen Höchstwert von 228 km/h. Nach Abzug der Toleranz wurde dem 54-Jährigen eine gefahrene Geschwindigkeit von 216 km/h vorgeworfen, bei erlaubten 130 km/h. Dem Mann drohen nun ein dreimonatiges Fahrverbot, zwei Punkte und ein Bußgeld in Höhe von 600 Euro.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Osnabrück

Mareike Edeler

Telefon: 0541/327-2073

E-Mail: pressestelle@pi-os.polizei.niedersachsen.de

http://www.pi-os.polizei-nds.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Osnabrück, übermittelt durch news aktuell