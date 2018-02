POL-OS: Neuenkirchen b. Bramsche - Gärtnerei von Einbrechern heimgesucht

Neuenkirchen b. Bramsche (ots) - Unbekannte verschafften sich am Samstag, zwischen Mitternacht und 08 Uhr, Zutritt zum Gelände einer Gärtnerei an der Lindenstraße. Die Täter entwendeten diverse Dekorationsartikel und Blumen und flüchteten unerkannt. Einen Teil ihrer Beute verloren die Flüchtigen auf einem Nachbargrundstück und die Gegenstände wurden dabei beschädigt. Zeugen, die im Bereich Lindenstraße/Kleiner Sundern verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet haben, melden sich bitte bei der Polizei in Bersenbrück, Telefon 05439/9690.

