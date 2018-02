POL-OS: Bad Iburg - Zeugen nach Straßenverkehrsgefährdung gesucht

Bad Iburg (ots) - Eine Streife der Polizei Georgsmarienhütte war am Freitagabend, gegen 22.30 Uhr, auf der Osnabrücker Straße in Richtung Schloss unterwegs, als den Beamten in Höhe einer Tankstelle ein auffällig fahrender Ford Ka auffiel. Unmittelbar nach dem sich die Streife dem silbernen Pkw näherte, überholte der unbekannte Fahrer einen silber/grauen BMW mit Warendorfer Kennzeichen (WAF-). Währenddessen geriet der Ford ins Schlingern und der BMW-Fahrer konnte einen Zusammenstoß nur durch sehr starkes Bremsen verhindern. Als die Streife den Ford-Fahrer kontrollieren wollte, beschleunigte er weiter. Er überholte trotz Gegenverkehrs und setzte seine Flucht über die Straßen Am Gografenhof, Hagenberg, Kleestraße und Ernst-August-Straße fort, ohne dabei auf den fließenden Verkehr oder Vorfahrtsregelungen zu achten. Als er sich schließlich wieder auf der Straße Hagenberg (in Höhe eines Geldinstitutes) befand, konnte er angehalten und kontrolliert werden. Bei dem Ford-Fahrer handelte es sich um einen 24-Jährigen, der unter Alkoholeinfluss stand. Zudem konnte er den Beamten keinen Führerschein vorlegen, da ihm dieser entzogen worden war. Die Polizisten nahmen den 24-Jährigen mit zur Wache, wo ihm eine Blutprobe entnommen wurde. Nun muss er sich wegen Gefährdung des Straßenverkehrs und Fahrens trotz Fahrverbotes verantworten. Die Polizei in Georgsmarienhütte bittet Zeugen und Geschädigte der Straßenverkehrsgefährdung, und insbesondere den BMW-Fahrer, sich unter der Rufnummer 05401/879500 zu melden.

