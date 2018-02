POL-OS: Bad Iburg - Bungalow ins Visier von Einbrechern geraten

Bad Iburg (ots) - Im Buchenweg brachen Unbekannte am Freitag in einen Bungalow ein. Die Täter hebelten zwischen 15.45 und 20.40 Uhr ein Fenster auf und gelangten daraufhin ins Innere des Wohnhauses. Sie durchwühlten Schränke und Schubladen, stahlen Münzen und flüchteten unerkannt. Die Polizei in Georgsmarienhütte bittet Zeugen, die verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet haben, sich zu melden. Hinweise werden unter der Rufnummer 05401/879500 entgegengenommen.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Osnabrück

Mareike Edeler

Telefon: 0541/327-2073

E-Mail: pressestelle@pi-os.polizei.niedersachsen.de

http://www.pi-os.polizei-nds.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Osnabrück, übermittelt durch news aktuell