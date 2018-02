POL-OS: Osnabrück - Einbrecher erbeuten Schmuck

Osnabrück (ots) - Unbekannte brachen am Samstag im Thymianweg in ein Einfamilienhaus ein. Die Täter hebelten zwischen 12 und 20 Uhr eine Terrassentür auf und verschafften sich dadurch Zutritt zum Inneren des Hauses. Sie durchwühlten das Mobiliar, entwendeten Schmuck und flüchteten mit ihrer Beute in unbekannte Richtung. Die Polizei bittet Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, sich unter der Telefonnummer 0541/327-2115 zu melden.

