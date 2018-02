POL-OS: Ostercappeln - Fünf Leichtverletzte nach Unfall auf L 76 (Vördener Straße)

Ostercappeln (ots) - Am Freitagnachmittag, gegen 16.35 Uhr, befuhr ein 32-jähriger Mann aus Kirchlengern mit einem VW den Lutterdamm in Richtung Kalkriese. An der Kreuzung Vördener Straße übersah er vermutlich aufgrund der tief stehenden Sonne die Vorfahrt eines 34-Jährigen aus Bad Essen, der mit seinem Opel in Richtung Alter Damm unterwegs war. Die Fahrzeuge stießen im Kreuzungsbereich zusammen und das Auto des 32-Jährigen wurde in einen Graben geschleudert. Durch den Zusammenstoß zogen sich die beiden Autofahrer leichte Verletzungen zu. Ebenfalls leicht verletzt wurden die Insassen in dem VW, eine 34 Jahre alte Frau und ein einjähriges Kind, sowie der 64 Jahre alte Beifahrer des Opel-Fahrers. Rettungswagen brachten die Verletzten in ein Krankenhaus. Die Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und wurden abgeschleppt.

