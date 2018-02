POL-OS: Osnabrück - 49-Jährige bei Unfall in Hellern schwer verletzt

Osnabrück (ots) - Eine 49-jährige Frau aus Westerkappeln war am Freitagmittag mit einem Opel auf der Lengericher Landstraße in Richtung stadteinwärts unterwegs. An der Kreuzung Masurenstraße missachtete sie gegen 12.50 Uhr eine Rotlicht zeigende Ampel und stieß im Kreuzungsbereich mit dem Daimler (Taxi) eines 51-Jährigen zusammen, der in Richtung Kleine Schulstraße fuhr. Durch die Wucht des Zusammenstoßes prallte der Pkw der Dame anschließend gegen einen Ampelmasten und die 49-Jährige erlitt schwere Verletzungen. Rettungskräfte brachten die Frau in ein Krankenhaus. Die Fahrzeuge der Unfallbeteiligten waren nicht mehr fahrbereit und wurden abgeschleppt.

