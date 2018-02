POL-OS: Bad Rothenfelde - Unfall auf dem Niedersachsenring

Bad Rothenfelde (ots) - Ein 25-jähriger aus Melle befuhr am Samstagmorgen mit einem Seat den Niedersachsenring in Richtung Bad Laer, als er gegen 06.58 Uhr aus ungeklärter Ursache nach rechts von der Fahrbahn abkam. Er prallte frontal gegen einen Baum und erlitt schwere Verletzungen. Ein 38 Jahre alter Autofahrer aus Versmold kam auf die Unfallstelle zu, alarmierte die Polizei und den Rettungsdienst und leistete Erste Hilfe. Ein Rettungswagen brachte den 25-Jährigen in ein Krankenhaus. Die Freiwillige Feuerwehr Bad Rothenfelde sperrte die Straße vorübergehend in beide Fahrtrichtungen. Der Pkw des 25-Jährigen, an dem ein wirtschaftlicher Totalschaden entstand, wurde abgeschleppt.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Osnabrück

Mareike Edeler

Telefon: 0541/327-2073

E-Mail: pressestelle@pi-os.polizei.niedersachsen.de

http://www.pi-os.polizei-nds.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Osnabrück, übermittelt durch news aktuell