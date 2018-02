POL-OS: Osnabrück - 26-Jährigen bei Automatenaufbruch überrascht

Osnabrück (ots) - Auf dem Gelände einer Tankstelle an der Pagenstecherstraße, versuchte ein 26-Jähriger am Donnerstagabend den Automaten eines Hochdruckreinigers aufzubrechen. Ein Angestellter beobachtete gegen 21.13 Uhr das Geschehen und alarmierte die Polizei. Die Polizisten überraschten den Täter bei dem Aufbruchsversuch und nahmen ihn mit Hilfe eines Diensthundes fest. Die Beamten brachten den stark alkoholisierten 26-Jährigen, der ihnen bereits hinreichend bekannt war, in eine Klinik.

