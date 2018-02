POL-OS: Osnabrück - Festnahme nach Diebstahl bei Konzert - Polizei sucht Geschädigte

Osnabrück (ots) - Am Donnerstagabend fand in einer Diskothek am Fürstenauer Weg ein Konzert statt. Ein 36-Jähriger besuchte mit zwei Unbekannten die Veranstaltung und entwendete währenddessen die Mobiltelefone mehrerer Gäste. Das blieb nicht unbemerkt, sodass die benachrichtigte Polizei den Täter nach dem Verlassen der Diskothek kontrollierte. Die Beamten nahmen den aus Rumänien stammenden Mann vorläufig fest und fanden die gestohlenen Telefone bei ihm. Der 36-Jährige wurde am Freitagmittag einem Richter vorgeführt, der einen Haftbefehl erließ. Nun suchen die Ermittler die Eigentümer der hochwertigen Mobiltelefone. Diese werden gebeten, sich unter der Rufnummer 0541/327-2215 zu melden und eine Anzeige bei der nächsten Polizeidienststelle zu erstatten.

