POL-OS: Bissendorf - Einfamilienhaus von Einbrechern heimgesucht

Bissendorf (ots) - In der Straße Am Reitplatz, hebelten Unbekannte zwischen Sonntagnachmittag (16.30 Uhr) und Montagmorgen (01 Uhr) die Terrassentür eines Einfamilienhauses auf. Anschließend durchwühlten die Täter das Mobiliar und stahlen ein Tablet-PC. Mit ihrer Beute flüchteten die Einbrecher unerkannt. Die Polizei in Melle bittet Zeugen, die verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet haben, sich zu melden. Hinweise werden unter der Telefonnummer 05422/920600 entgegengenommen.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Osnabrück

Mareike Kocar

Telefon: 0541/327-2073

E-Mail: pressestelle@pi-os.polizei.niedersachsen.de

http://www.pi-os.polizei-nds.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Osnabrück, übermittelt durch news aktuell