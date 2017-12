POL-OS: Bramsche - Einbruch in Einfamilienhaus

Bramsche (ots) - Am Wiesenweg, brachen Unbekannte am Sonntag in ein Einfamilienhaus ein. Die Täter hebelten zwischen 18.45 und 22 Uhr ein Fenster auf und durchsuchten im Inneren des Hauses Schränke und Schubladen nach Wertgegenständen. Ob die Einbrecher etwas mitnahmen, ist noch unklar. Hinweise zu verdächtigen Beobachtungen erbittet die Polizei in Bramsche, Telefon 05461/915300.

