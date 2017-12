POL-OS: Bohmte - Unbekannte brechen in Sakristei ein

Bohmte (ots) - In der Kirchstraße, brachen Unbekannte zwischen Sonntagabend (19.30 Uhr) und Montagmorgen (07.30 Uhr) in eine Sakristei ein. Dort beschädigten sie eine weitere Tür und stahlen einen Tabernakel. Anschließend flüchteten die Täter in unbekannte Richtung. Die Polizei in Bohmte bittet Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, sich unter der Telefonnummer 05471/9710 zu melden.

