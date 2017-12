POL-OS: Osnabrück - 22-Jähriger verletzt Polizisten

Osnabrück (ots) - Am Dienstagmorgen, gegen 02.30 Uhr, nahmen zwei Polizisten vor einer Diskothek in der Straße Pottgraben eine Anzeige auf. Während dessen wurden sie von Zeugen auf eine Auseinandersetzung aufmerksam gemacht, die sich in unmittelbarer Nähe anbahnte. Als die Beamten schlichten wollten, wurden sie von den Kontrahenten angegriffen. Schließlich gelang es den Polizisten die Situation zu beruhigen und die Personalien der Beteiligten aufzunehmen. Plötzlich schlug ein 22-Jähriger, der erheblich unter Alkoholeinfluss stand, einem 29 Jahre alten Beamten mit der Faust ins Gesicht. Der junge Angreifer wurde zur Wache gebracht, wo ihm eine Blutprobe entnommen wurde. Der 29-Jährige erlitt leichte Verletzungen und war zunächst weiter dienstfähig.

