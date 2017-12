POL-OS: Hagen a.T.W. - Zigarettenautomat aufgebrochen

Hagen a.T.W. (ots) - In der Alten Straße, brachen Unbekannte zwischen Sonntagnachmittag (15 Uhr) und Montagmorgen (11.45 Uhr) einen Zigarettenautomaten auf. Aus dem Automaten, der an der Außenwand eines Restaurants befestigt war, stahlen sie Bargeld und Tabakwaren. An Zeugenhinweisen ist die Polizei in Georgsmarienhütte interessiert und nimmt diese unter der Telefonnummer 05401/879500 entgegen.

