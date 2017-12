POL-OS: Osnabrück - Einbrecher flüchtet mit Fahrrad

Osnabrück (ots) - Ein Wohn- und Geschäftshaus an der Augustenburger Straße, geriet am Montag ins Visier eines Einbrechers. Ein etwa 1,80 m großer und schlanker Täter schlug zwischen 02 und 04.30 Uhr eine Fensterscheibe ein und gelangte daraufhin in die Verkaufsräume eines Kiosk. Er entwendete Bargeld und Tabakwaren und flüchtete mit einem Fahrrad in unbekannte Richtung. Zeugenhinweise erbittet die Polizei unter der Telefonnummer 0541/327-2215.

