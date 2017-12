POL-OS: Wallenhorst - Einbrüche

Wallenhorst (ots) - In Lechtingen kam es im Hubertusring am Freitag zwischen 16.30 Uhr und 20.30 Uhr zu einem Einbruch in ein Wohnhaus. Die Einbrecher waren über den Balkon in das Haus eingestiegen. Über Diebesgut ist bislang noch nichts bekannt. In der Wessels Straße waren unbekannte Täter dagegen erfolgreicher. Zwischen 15.45 Uhr und 18 Uhr hebelten sie ein Fenster eines Zweifamilienhauses auf,gelangten ins Innere, brachen weitere Türen auf und entwendeten Bargeld und Schmuck. Hinweise zu den Einbrüchen bitte an die Polizei in Bramsche unter 05461 915300.

