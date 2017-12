POL-OS: Rieste - Einbruch am Campingpark

Rieste (ots) - Zwischen Donnerstagabend und Freitagmorgen stiegen Unbekannte in ein Restaurant am Campingpark in Rieste ein. Sie suchten nach Wertvollem und stahlen Bargeld und Tablets. Hinweise zu dem Einbruch nimmt die Polizei in Bersenbrück unter 05439 9690 entgegen.

