POL-OS: Osnabrück/ Melle - Unfall auf der A30

Osnabrück/Melle (ots) - Am Freitagabend ereignete sich gegen 18.40 Uhr auf der A30, zwischen Bissendorf und Gesmold, in Richtung Hannover ein Unfall zwischen zwei LKW.Ein tschechischer LKW fuhr auf dem Hauptfahrstreifen in Richtung Hannover als plötzlich ein überholender polnischer LKW gegen seinen Auflieger prallte. Der polnische LKW drehte sich durch den Anstoß mehrfach, schleuderte gegen die Mittelschutzplanke und blieb in der Fahrbahnmitte - nicht mehr fahrbereit- stehen.Der polnische Fahrer (46 J.) wurde bei dem Unfall leicht verletzt, er war allerdings alkoholisiert- über 1,8 Promille- so dass ihm eine Blutprobe entnommen werden mußte, sein Führerschein wurde beschlagnahmt und der LKW abgeschleppt und sichergestellt. Der tschechische Fahrer (45 J.) blieb unverletzt und konnte seine Fahrt fortsetzen. Die Autobahn war zwischen 20 Uhr und 21.46 Uhr voll gesperrt, so dass es zu erheblichen Staus während des Weihnachtsreiseverkehrs kam.

